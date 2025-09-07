スポニチスポニチアネックス

タモリ80歳 認知症の兆候「全部ある」と告白「人の名前は出てこない」

  • タモリが6日の番組で、自身の認知症の兆候を明かす場面があった
  • 同級生が認知症になっているそうで、「兆候も全部ありますから」と告白
  • 「冷蔵庫を開けたら何しに開けたんだろう?」とユーモアを交えて話していた
