キューバ戦の5回、横山が適時打を放つ＝沖縄セルラー野球のU―18（18歳以下）ワールドカップ（W杯）第3日は7日、沖縄セルラースタジアム那覇などで行われ、1次リーグA組で日本はキューバに3―0で勝ち、3戦全勝とした。三回に奥村凌（神奈川・横浜）の適時打などで2点、五回は横山（山梨学院）の適時打で1点を奪った。4回を投げた先発の下重（群馬・健大高崎）ら3投手で相手を2安打に抑えた。A組でキューバ、プエルトリコは2