タレントの鈴木紗理奈（48）が7日、自身のインスタグラムを更新。プロゴルファーの金田久美子（36＝スタンレー電気）との“おそろコーデ”を披露した。「くみとマークでおそろコーデ」と書き始めた鈴木。金田とおそろいの黒のゴルフウエア姿を公開した。「おそろコーデできるのも、ミニスカ履けるのも、この年になったらゴルフ場だけ!!」と打ち明け、「ゴルフをやり始めた頃はそんな短いスカート履けるかいな!!とミニスカに