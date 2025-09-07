◇プロ野球セ・リーグ 巨人6-3中日(7日、バンテリンドーム)中日は巨人に連敗し、このカード1勝2敗で負け越しました。中日先発は松葉貴大投手。6月22日の日本ハム戦で7勝目をあげて以降、約2か月半白星から遠ざかっていました。この試合では初回、先頭から四球と安打でいきなりピンチを招くと、岸田行倫選手にタイムリー2ベースを打たれて1点先制を許します。松葉投手はその後も3回以外は毎回得点圏にランナーを背負いましたが、粘