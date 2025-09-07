◇プロ野球セ・リーグ 巨人6-3中日(7日、バンテリンドーム)巨人が中日に連勝し、カード勝ち越しを決めました。試合は初回、丸佳浩選手が四球を選び出塁。さらに続くキャベッジ選手がヒットを放ち、いきなりチャンスを作ります。泉口友汰選手と岡本和真選手は打ち取られますがなおも2アウト1、2塁のチャンスで岸田行倫選手がタイムリー2ベースを放ち、先制に成功します。先発の横川凱投手は3回まで粘りのピッチングで無失点。しかし