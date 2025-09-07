CLAYGE（クレージュ）のスキンケアラインがリニューアル！毛穴悩みはそのままに、「乾燥」「黒ずみ²・角栓」「くすみ³」など複合的な肌悩みに応える3ラインを新たに展開します。9月18日より公式ECサイトやLOFT、一部ドラッグストアで先行発売、10月2日から一般販売開始です。こだわりのミネラルクレイ*¹配合で肌にやさしく汚れをオフしながら、癒しのスキンケアタイムを叶えます♪ 肌悩みに合わせて選