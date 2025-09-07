元NHKアナウンサーの武田真一（57）が6日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。アナウンサーになったきっかけを明かした。武田は「アナウンサーになろうと思ったきっかけは、アナウンサーとして採用されたから」だと告白。もともとNHKにはディレクター志望で受けていたが、当時同局は「アナウンサー志望ではない、制作マインドを持った人」をアナウンサーに採用する方針だったといい、「ちょっとびっくり