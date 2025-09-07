「いつも本当にありがとう」シンガーソングライターのkainatsu(甲斐名都、42)がインスタグラムを更新。盛況となったバースデーライブの様子を投稿している。「2025.8.31 kainatsu Birthday Party『831〜NATSUはつづくよどこまでも〜』」と、8月31日の誕生日当日にLive House 浜松窓枠で行われたバースデーライブのタイトルとその様子を投稿。昨年、台風の影響で開催が延期となったバースデー当日のライブのリベンジ公演として