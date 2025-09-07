◆ソフトバンク2―4楽天（7日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは逆転負けで連勝が5で止まった。先発の松本晴が4回3失点で5敗目。左脇腹を痛めていた近藤健介が代打で8試合ぶりに出場した。2位の日本ハムが敗れたため、優勝マジックは1減の15。先発の松本晴は1点リードの3回、ボイトに同点ソロ被弾。4回には太田光に勝ち越し2ランを浴びた。試合後、小久保裕紀監督は「序盤から飛ばしているのは見えた。ボイトのホーム