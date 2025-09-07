◆ソフトバンク2―4楽天（7日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの連勝が5で止まった。2位の日本ハムが敗れたため、優勝マジックは15となった。2点を追う9回。ソフトバンクは粘りを見せ、2死一、二塁とすると、牧原大成が一、二塁間への痛烈なゴロを放った。一塁は微妙なタイミングとなったが、セーフの判定。ここで楽天側がリクエストを要求すると、リプレー検証の結果、判定がアウトに覆り、ゲームセットとなった。