福岡県警城南署は7日、福岡市城南区で6日、携帯に滋賀県警の捜査員をかたる女性から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「押収したカードの中にあなたの名義のものがあった」なとと言われ、住所などの個人情報を聞き出そうとする不審電話だった。