新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？9月8日（月）〜9月14日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★魚座運勢第1位！今週は「共鳴する波に身を任せる」がテーマ。人とのやり取りや偶然の出会いの中で、あなたの中の潜在的な力が呼び覚まされます。自分の感覚に正直になり、相手と心の波長を合わせることで、思わぬチャンスや新しい視点が開けそう。相手をまず信