元阪神タイガース投手が店主を務める神戸・三宮の焼き肉店が、阪神がリーグ優勝した瞬間から“恩師”藤川球児監督の背番号にちなんだ料金で店内で肉を格安提供するサービスを実施する。店は優勝が目前ということで店内に連日トラ党が集まる、神戸市中央区北長狭通に2023年5月オープンした「神戸ビーフ焼肉お加虎」。店主を務めるのが00年のドラフト5位で入った加藤隆行さん（42）。04年で現役生活を終えた後、飲食業界に転身