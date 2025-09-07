G3「コリアスプリント」（ダート1800メートル、11頭立て）が7日、韓国のソウル競馬場で行われ、大井所属の矢野貴之（41）が騎乗したディクテオン（セン7＝大井・荒山）が鮮やかな末脚で香港のチャンチェングローリーをかわし、1馬身差をつけて1着でゴールした。勝ち時計は1分50秒8。ディクテオンはJRAに所属していた昨年9月23日のJpn3白山大賞典（金沢）以来、重賞4勝目。なお日本馬は昨年、一昨年のクラウンプライドに続く3連