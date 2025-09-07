J1町田は7日、DF菊池流帆（28）が8月23日の横浜M戦で負傷し、右膝骨軟骨損傷と診断され全治12カ月の見込みであることを発表した。町田は公式サイトなどを通じて菊池の負傷を発表。手術については「2022年に受傷した後十字靭帯損傷についても同時に施行する予定です」と明かした。菊池は今年1月に神戸から完全移籍で町田に加入。今季はリーグ9試合に先発し、2得点を挙げていた。◇菊池流帆（きくち・りゅうほ）1996年（