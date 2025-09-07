森永製菓の「森永ビスケット」シリーズと、サンエックスのキャラクター「リラックマ」、「すみっコぐらし」、「たれぱんだ」がコレボレーションした商品が、9月中旬より期間限定で順次発売される。パッケージは、ペーパークラフト作家「空箱職人 はるきる」の工作キットになっている。森永ビスケットと「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」が期間限定コラボレーション！パッケージは工作キットに(C)2025 San-X Co.,