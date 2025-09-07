◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（７日・バンテリンドーム）中日の福永裕基内野手が、復帰後初安打を放った。２―６の８回無死一塁。５番手・中川の１４７キロ直球を右前に落とした。５月２５日の阪神戦（バンテリンドーム）以来、今季２度目のＨランプを点灯させた。続く山本は空振り三振に倒れたが、石伊の右前打と代打・チェイビスの右犠飛で、１点を返した。福永は、５月２７日のヤクルト戦（神宮）で左手関節を骨折。