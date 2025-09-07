シンガー・ソングライターの大黒摩季（５５）が弟の死去を報告した。７日にインスタグラムを更新し「どうして」と題して投稿。「どうして私から大切な者を奪うのかどうして私が代わってやれないのか」などと長文をつづり「昨日９／６のａｍ２：３１愛弟の礼騎が父母の待つ天国へと旅立ちました」と弟が亡くなったことを伝えた。８月３０日のライブに礼騎さんが来てくれたという。「８／３０札幌ｈｉｔａｒｕでのライブに