◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（７日・バンテリンドーム）巨人のリリーフ陣が大奮闘で８回までを終え、リードを守り切った。先発・横川凱投手が５回に押し出し四球を出すなどして４―２の５回無死満塁で降板。２番手でマウンドに上がった船迫大雅投手が細川、福永を空振り三振に抑えるなど見事な火消しを見せた。６回は３番手・田中瑛斗投手がテンポ良く３者凡退。６―２となった７回は４番手・大勢投手が走者を出し