◆ＹＢＣルヴァン杯準々決勝第２戦柏―横浜ＦＭ（７日・三協Ｆ柏）横浜ＦＭが大逆転での４強入りへ、ルヴァン杯準々決勝第２戦の柏戦に臨む。ホームでの初戦を１―４で落とし、３大会連続４強入りへ厳しい状況となっている中、初戦はメンバー外だった守備の要のＤＦキニョーネスが先発復帰。また初戦で得点を記録したＭＦ植中朝日、アシストしたＦＷクルークスが先発メンバーに名を連ねた。横浜ＦＭのメンバーは次の通り。