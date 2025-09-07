■これまでのあらすじ流産した経験から妊娠にトラウマを抱くようになった友人。ところが友人の母は寄り添う姿勢をまったく見せず、“妊娠するのはふつう”“孫がいるのは当たりまえ”という価値観を押しつけ、あざ笑うかのような言葉を吐いていく。早く産まないと、でも妊娠するのは怖いー。抱えきれなくなった友人は、夫にいまの自分の状態を話すことに…■友人に寄り添う夫■もう考えなくていい■2人で生きていくことに■友人た