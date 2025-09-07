今井雄太郎を初めて見たのは59年前、小学校4年の夏。母が教員を務める新潟・中越高の応援で長岡から富山に行った。甲子園を争う北越大会準決勝で敗れた帰りの夜行列車。眉の太い選手が鈴木春祥監督の物まねで仲間を笑わせていた。それが2年生の今井だった。【写真を見る】土地だけで7億円！田園調布に立つ長嶋茂雄さんの大邸宅高校時代の今井がどんな選手だったか。恩師の鈴木元監督に聞いた。「とにかく走らせた。お城に続