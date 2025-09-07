クマの市街地出没が増える中、麻酔銃使用に関する研修会が８月２９日、山形県内で初めて行われた。クマなど野生動物の目撃件数が増える一方、捕獲などの際に麻酔銃を撃てる人は県内に１人しかいなかった。新たに２人が実践に向け、準備を進めている。（山田優芽）猟友会も参加山形県寒河江市西根の市中央公民館で行われた研修会には、新たに麻酔銃の射手となる男女２人のほか、麻酔銃使用の際に連携が必要になる自治体職員や猟