俳優の原日出子（65）が7日、自身のインスタグラムを更新。20種類のスパイスと12種類の野菜を使った“本格手作りカレー”を公開した。【写真】原日出子手作りの“20種類のスパイス”を使った本格スパイスカレー原は「朝散歩からの スパイスカレー仕込み」とつづり、愛犬の散歩ショットとともに調理風景をアップ。彩り豊かな野菜とスパイス、牛豚の挽肉をフライパンで炒め合わせ、スタミナ満点のスパイスカレーを完成させた。