「関西学生野球、立命大８−２関大」（７日、わかさスタジアム京都）ソフトバンク・若田部健一投手コーチの次男である達生投手（３年・福岡大大濠）がリーグ戦初登板を果たし、１回１安打無失点と好投した。九回から登板し、先頭は味方の失策で出塁を許すも次打者を二ゴロ併殺。最速は自己最速タイの１４８キロをマークし「しっかり腕を振ることができた。いつも通り投げられたかなと思います」と頬を緩めた。身長１８８セ