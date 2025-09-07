県とJR東日本新潟支社は、新潟と上越地域を結ぶ特急「しらゆき」の乗車券・指定席特急料金が50パーセント割引となる「特急トクだ値１」を発売することになりました。県では利用者を増やし、増便やアクセス改善へつなげていく考えです。 特急しらゆき“50パーセント割引”を発売 利用期間は2025年10月11日（土）から2026年1月31日（土）の乗車分です（年末年始除く。予算上限で終了）。信越本線などを走行して新潟