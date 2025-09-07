藤井風の3rdアルバム『Prema』が9月5日にリリースされた。藤井が『Prema』アルバムジャケットやアーティスト写真のアザーカットに合わせて、それぞれにリンクしたかのような幼少期の写真を多数公開している。 （関連：藤井 風、家族ショットやまるで女の子みたいな子供時代） 藤井は、「my 3rd album ‘Prema’ is finally yours. thank you everyone. thank you god. thank you prema (selfless, spiritu