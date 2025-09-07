◇サッカー男子国際親善試合 日本 0ー0 メキシコ（7日、アメリカ/オークランド・コロシアム）日本（FIFAランク17位）は、来年の北中米ワールドカップの開催国メキシコ（同13位）と対戦。来年のワールドカップに向けての試合、日本は前半試合を優位に進めます。守備では、チーム全体でプレッシャーをかけメキシコを抑え、攻撃では久保建英選手（レアル ソシエダ/スペイン）、堂安律選手（フランクフルト/ドイツ）らがメキシコゴール