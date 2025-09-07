日本人の死因・第4位の「脳卒中」、死亡者数は減っているが発症者は増えていることはご存じですか？ 今回は、日本における脳卒中の現状について、「上田クリニック」の上田先生に解説していただきました。 ※この記事はMedical DOCにて【日本人の死因第4位「脳卒中」ってどんな病気？ 医師が原因や予防法を解説】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。 監修医師：上田 啓太（上田クリ