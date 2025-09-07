ア・リーグにおけるニック・カーツ内野手（アスレチックス）のように、圧倒的な存在がいないため今季のナ・リーグ新人王争いは、ブックメーカーのオッズが毎週大きく変動するほど接戦となっている。シーズンが進むにつれ、候補者も入れ替わるなど最終盤まで行方がわからないと言われているナ・リーグ新人王レース。現在有力候補とされている上位3人の成績を振り返ってみよう。