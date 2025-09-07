仏RFIの中国語版サイトは5日、中国企業が西アフリカのマリで経済「ジハード」に遭遇し、少なくとも11人が拉致されたと報じた。記事によると、イスラム教とイスラム教徒を支援するマリの組織は、同国の軍事政権を弱体化させる戦術として、外国企業、特に中国企業が経営する工業施設への襲撃を開始した。この組織は、アラビア語の頭文字を取ってJNIMと呼ばれる。アメリカン・エンタープライズ研究所（AEI）は、この経済ジハード組織