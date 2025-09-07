今週の日経225先物は、国内政局の不透明感を背景に不安定な展開が見込まれるものの、米利下げ期待が押し目狙いのロング対応に向かわせよう。 自民党の臨時の総裁選を巡り、実施を求める国会議員は8日に党本部で書面を提出する。2日に開催された自民党の両院議員総会での参院選の総括を踏まえ、党執行部の主要メンバーが辞意を表明するなど政局が流動化している。総裁選挙の前倒し実施が決まれば衆議院解散の思惑も高