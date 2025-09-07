廃校を活用して外国人に日本の学校生活を体験してもらうイベント「君ノ高校」で、書道をする参加者＝2025年7月、千葉県君津市千葉県君津市の廃校を活用して外国人に日本の学校生活を体験してもらうイベント「君ノ高校」が評判だ。2023年11月の「開校」以来、交流サイト（SNS）で口コミが広がり、延べ500人以上が参加。運営会社代表の米司隆明さん（44）は「本当の日本の学生になったと感じてもらえる」とアピールする。（共同通