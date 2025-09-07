【モデルプレス＝2025/09/07】GENERATIONSが7日、東京ガールズコレクションとのスペシャルコラボイベント「TOKYO GENERATIONS COLLECTION」をさいたまスーパーアリーナにて開催。メンバーの6人が堂々たるランウェイを披露し、観客を沸かせた。【写真】ランウェイで観客を沸かせたGENERATIONS◆TGC×GENERATIONS、SPコラボイベント開幕イベント冒頭、壮大な音楽とオープニング映像がかかると、GENERATIONSが6人でステージに登場。歓