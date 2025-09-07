マキシマム ザ ホルモン 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（９月19日公開）の入場者プレゼント情報解禁、劇中挿入歌はマキシマム ザ ホルモンの「刃渡り2億センチ（全体推定 70％解禁 edit）」に決定した。【写真】劇場版『チェンソーマン レゼ篇』入場者プレゼント第一弾サンプル画像 原作はシリーズ累計発行部数3,000万部を突破し、現在「少年ジャンプ+」（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。著者は