●セブン&アイがイトーヨーカ堂などを売却国内流通大手のセブン&アイホールディングス（HD）は1日、祖業であるイトーヨーカ堂など非コンビニ事業の持ち株会社ヨークHDの株式の一部を、米投資ファンド・ベインキャピタルに売却したと発表した。持ち株比率は、セブンが40%、ベインが60%となる。【こちらも】三菱商事の撤退で、気になる洋上風力発電の行方今年3月、セブン&アイHDはカナダのコンビニ大手アリマンタシ