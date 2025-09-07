◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯最終日（７日、関空アイスアリーナ）ペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）３位から出た長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が１２６・５０点、合計１９２・７７点で銅メダルを獲得した。ＳＰに続き、フリーでも自己ベストを約６点更新、合計点は１８点も塗り替え、長岡は「ＳＰだけでなくフリーでも１つのミスで抑えられた。すごく自信につなが