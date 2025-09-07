◆第８回コリアカップ・Ｇ３（９月７日、韓国・ソウル競馬場・ダート１８００メートル）１１頭立てで行われ、ディクテオン（セン７歳、大井・荒山勝徳厩舎、父キングカメハメハ）が直線で外から差し切り、海外初出走Ｖ。１着賞金８億ウォン（約８０００万円）を獲得した。昨年９月の白山大賞典以来、国内外で重賞４勝目。矢野貴之騎手は海外レース初勝利となった。なお、日本調教馬は２０２３、２４年のクラウンプライドに続き３