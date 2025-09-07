◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯最終日（７日、関空アイスアリーナ）ペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位で昨季世界選手権金メダルの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が、１４３・００点、合計２２２・９４点で優勝。三浦は「自分たちがこの夏にやってきたことは間違っていなかった」とうなずいた。フリーは２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンの新たなプログラム「