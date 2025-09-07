元阪神、オリックス投手の能見篤史氏（46）が、和田毅氏（44）のYouTube「和田毅ラボ」に出演。能見氏から見た阪神投手陣の強さの象徴を明かした。防御率リーグ1位。村上頌樹と才木浩人の2本柱がしっかりしていたことが優勝に向けた大きな要素だった。その上で、能見氏は「2人がちゃんとしていて、実は2戦目に投げる投手が重要」と、3連戦のカード真ん中に投げる投手の奮闘がここまで安定したシーズンに導いたと指摘。そし