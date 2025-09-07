◇パ・リーグオリックス3―2日本ハム（2025年9月7日京セラD）オリックス・森友哉捕手（29）が、8日のロッテ戦から1軍復帰することが決まった。この日の日本ハム戦後、岸田監督が「明日合流します」と明言した。森は7月8日に「右太もも裏の筋損傷」と診断され、出場選手登録を抹消。先月29日のウエスタン・リーグ、中日戦で実戦復帰し、以降は2軍で実戦を積み重ねていた。指揮官も「体も100％ではないと思いますが、そ