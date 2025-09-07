歌手の大黒摩季が７日、弟の礼騎さんが亡くなったことを発表した。インスタグラムで「昨日９／６のａｍ２：３１愛弟の礼騎が父母の待つ天国へと旅立ちました」と報告した。「どうして」で始まる投稿は、１６４５文字に及んだ。大黒によると、礼騎さんは「２０２１年に椎骨動脈乖離で死の淵を彷徨い奇跡的に生還してから今を大切に体を何より気づかって、リハビリも頑張り抜き、ｈｉｔａｒｕでは仲間達とゴルフに行こうと盛り