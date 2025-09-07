Prime Videoの人気番組『バチェラー・ジャパン』シーズン3に出演し、史上初の結婚カップルとなった友永真也、岩間恵夫妻が7日、都内で行われた『Porsche Center Takanawa presents Wan!der FES』でのトークイベント後、2人そろって初めてマスコミ前で取材に参加した。犬と車に関するイベントということで愛犬・クレアちゃんも同席した。【写真】愛犬クレアちゃんとしんめぐ夫妻がポルシェを背に3ショットメディア前に囲まれる