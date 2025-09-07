ABEMAのバラエティー番組『ダマってられない女たち season2』（全14回）が5日より放送開始。モデルでタレントの池田美優がスタジオゲストとして出演し、美人と知られる母にまつわるエピソードを明かした。【動画】再婚したい美人ママから相手の紹介を頼まれたみちょぱスタジオゲストとして、フリーアナウンサーの高橋真麻と池田が登場。#1では、「小４から結婚をしたかった」と語る、芸人のたんぽぽ・川村エミコが40代で初めて