【映像】山本の視線の先には…“スタオベ”の圧巻光景【MLB】オリオールズ 4ー3 ドジャース（9月6日・日本時間7日／ボルチモア）日本人メジャーリーガー史上3人目の大記録はならなかったが、エースとして圧巻の投球を見せた。ドジャースの山本由伸投手はオリオールズ戦に先発すると9回2死までノーヒットノーランという快投を披露。ラストバッターとなるはずだったホリデーに本塁打を打たれ無念の降板となったが、その時、敵地オ