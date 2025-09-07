「イタリアウイーク」で特別展示され、来場者を出迎える伊東マンショのアンドロイド＝7日午前、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博会場で7日、「イタリアウイーク」が始まった。イタリア館では天正遣欧少年使節として同国に渡った伊東マンショのアンドロイドを特別展示。14日までの期間中、オペラやバレエが披露される。アンドロイドは、ロボットと人間の共存がテーマのパビリオンを手がけるロボット学者石黒浩氏が提供。イタリ