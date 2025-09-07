シリアでスイカを積んだ無人の馬車が街中を猛スピードで暴走し、大通りが大混乱に陥った。無人で街中を暴走するスイカ馬車シリア・ダマスカスの道路では、動物の思わぬ事態が撮影されていた。白い馬が猛スピードで街中を走っていたのだ。馬車を引いていたが、後ろには誰も乗っていない。無人の馬車がスイカだけをのせて暴走していたのだ。暴走馬車の出没で、大通りは大混乱となっていた。暴走馬車はあおり運転どころか、ガツガツと