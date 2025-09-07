エヴァートンが主力選手との契約延長を目指しているようだ。『Sky Sports』はエヴァートンに所属するGKジョーダン・ピックフォードの契約延長の可能性を報じた。2017年にサンダーランドからエヴァートンにやってきたピックフォードは現在2027年までクラブと契約を結んでおり、この契約を全うすれば10年間エヴァートンでプレイしたことになる。ピックフォードは残りのキャリアすべてをエヴァートンで過ごしたいと考えており、クラブ