今夏チェルシーからバイエルンへ移籍を果たしたFWニコラス・ジャクソンが移籍を決断した理由を明かした。英『Evening Standard』が報じている。2023年夏にビジャレアルからチェルシーに加入した同選手。23-24シーズンは公式戦44試合で17ゴール6アシスト、24-25シーズンは公式戦37試合で13ゴール6アシストとここ2シーズン一定の数字を残してきた同選手だったが、チェルシーは今夏リアム・デラップとジョアン・ペドロを獲得。これに