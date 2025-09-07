移籍は時間の問題なのかもしれない。今夏の移籍市場でアル・ナスル、アル・ヒラル、アル・イテハドのサウジ・プロリーグの3クラブからアプローチを受けたマンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデス。本人はトップレベルでのプレイ継続を希望し、これらのオファーを拒否している。ただ、この考えに関しては2026年のW杯を控えた今季限りのようで、『talkSPORT』は来夏再びサウジからの関心があれば、ブルーノは中東へ